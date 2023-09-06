İzmir’e şehit ateşi düştü! İzmirli şehit baba ocağına getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş 34 yaşındaki Ünal Sipahi'nin naaşı İzmir’deki baba ocağına getirildi. 5 yıllık evli 2 çocuk babası şehit Ünal Sipahi’nin cenazesi bugün Kemalpaşa ilçesinde Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi’nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi (34) şehit düştü. Şehidin cenazesi bugün İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde baba ocağına getirildi ve İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Bu sırada cenazeyi gören şehidin eşi tabuta sarıldı ve ağıtlar yakarak ağladı. 5 yıllık evli 2 çocuk babası Ünal Sipahi'nin eşi Sevgi Sipahi de büyük üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi bugün Kemalpaşa ilçesinde Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.