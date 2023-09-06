  • USD: 26,77 - 26,82
  • EURO: 28,74 - 28,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'ya gönderilen Kübra'dan acı haber

Bursa'da doğum yaptıktan sonra ‘kronik atriyal ve bağırsak disritmi’ (CAID) hastalığına yakalanıp 28 kiloya kadar düşen acil tıp teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut (30) dün gece yaşamını yitirdi. Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla, Belçika'ya da gönderilen Palut, burada durumu düzelince geldiği İnegöl'de rahatsızlanıp Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Ekleme: 6.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 6.09.2023 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'ya gönderilen Kübra'dan acı haberBilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkiklerde sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu. Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.

Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi.. Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi. Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'ya gönderilen Kübra'dan acı haber

BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti. Ankara'da belirli süre tedavi gören Kübra Nur Palut daha sonra Belçika'ya gönderilip, Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi odu.

Sağlık durumu düzelen Palut, İnegöl'e döndü. Kızının, Belçika'dan geldikten sonra kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar iyileştiğini söyleyen Zeynettin Palut, 'Kübra'nın durumu iyiydi. Geçtiğimiz aylarda vücudu enfeksiyon kaptığı için rahatsızlandı. Ankara'da Şehir Hastanesi'ne getirdik. Burada 2,5 ay yattı, taburcu oldu. Geçen ay tekrar rahatsızlanınca bir kez daha Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik. Kübra, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece öldü' dedi.

Kübra Nur Palut'un cenazesinin bugün İnegöl'de Yeşil Camii'nde ikindiden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'ya gönderilen Kübra'dan acı haber
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Kırklareli'ndeki sel felaketinde acı haber geldi... Can kaybı 3'e yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!
Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!
Yerli otomobil Togg rekora koşuyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri
Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! 'Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?'
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: 'Üçüncü yol ittifakı
Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hasta kabul devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!