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Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
Ekleme: 6.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 6.09.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev iş yeri ve araçlarda hasara yol açtı. Vatandaşlar mahsur kaldığı sel felaketinde 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

Afetzedelere hane başı 15 bin TL destek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.' ifadelerini kullandı.
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