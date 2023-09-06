Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!

Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta attığı diplomasi adımları meyve vermeye devam ediyor. Bölgesel çapta birçok ülkeyle iş birliği içinde olan ve konumu sağlamlaştıran Türkiye, dünya diplomasisinde de söz sahibi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yankıları sürerken yeni bir görüşme bu kez Yunanistan'da gündeme oturdu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis'i Ankara'da ağırladı. Yunanistan ile Türkiye arasında yeni ve olumlu bir dönemin başlangıcına vurgu yapılan görüşmede Ege Denizi'nde yaşanan gerilimlerden Doğu Akdeniz ve terörle mücadeleye kadar birçok başlık ele alındı.Bakan Fidan Ankara-Atina hattında yaşanacak gelişmelerin sinyalini 'Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz' ifadeleriyle verirken 'Yunanistan ile yeni ve olumlu bir döneme girdik' mesajını dünyayla paylaştı. Olumlu seyreden görüşme ise Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı, dikkat çeken analizler peş peşe geldi.Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini, 'Üç seviyede iletişim için yol haritası' başlıklı analizinde Bakan Fidan ve Gerapetritis görüşmesinden çıkan sonuçları ayrıntılarıyla ele aldı. İki ğlke arasındaki yeni döneme vurgu yapan gazete, Başkan Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in 18 Eylül'de gerçekleşecek görüşmesine ilişkin 'kilit nokta' benzetmesinde bulundu.To Vima gazetesi, 'Fidan ve Gerapetritis nelerde anlaştı?' başlığıyla servis ettiği haberinde Bakan Fidan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Bakan Fidan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de kararlı mesajlar verdiğini altını çizen gazete, Türkiye Yunanistan arasında olumlu dönemim açıldığını duyurdu.Maria Zacharaki imzalı bir analize yer veren Yunan Ethnos gazetesi, ikili görüşmede öne çıkan samimi görüntülere dikkat çekti. Bakan Fidan'ın Yunan mevkidaşını sıcak bir şekilde karşıladığını, oldukça misafirperver bir iklimin hakim olduğunu belirten Zacharaki, olumlu görüşmenin beklenenden daha uzun sürdüğünü vurguladı.Görüşmelerin 'iki ülke arasında siyasi diyalog, güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi ve müzakerelerin olumlu gündemi' olmak üzere üç ana gündem maddesi olduğunun aktarıldığı haberde bakanların sıcak sorunlara şimdilik dokunmadığına ve başlangıç olarak olumlu bir atmosferde kalmak istediklerine dikkat çekti. Resmileşen Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ise büyük heyecan yarattığına vurgu yapıldı.Kathimerini'de yer alan bir diğer analizde ise çarpıcı ifadeler yer aldı. 'Zor bir tango başlıyor' başlıklı analizde Bakan Fidan- Gerapetritis görüşmesinin kamuoyunda beklenen sonuçları verdiğine işaret edildi. Görüşmenin temelinde Türk-Yunan ilişkilerine yıl sonuna kadar rehberlik edecek yol haritası çizilmesi olduğuna vurgu yapan analizde önemli yorumlar da yer aldı.Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin 1995'ten bu yana ilk kez Türk-Yunan ilişkilerinde eksen kaymasına yol açtığı yorumunu yapan Vasilis Nedos imzalı analizde Ege Denizi'nde yaşanan sakinliğe de dikkat çekildi. 'Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıklar suyun iki yakasında da farklı okunuyor' ifadelerinin kullanıldığı yazıda Türklerin 'teori'yi izleyen Yunanlılara göre kendilerini 'pratik' bir millet olarak tanımladığı vurgulandı.Analizde öne çıkan mesaj ise Türkiye'nin son yıllarda edindiği güçlü konum oldu. Bölgesel çapta kurduğu diplomatik ilişkiler ve iş birliklerini her geçen gün güçlendiren Türkiye'nin etki alanının arttığına dikkat çekildi. 'Türkler demografi, ekonomi ve vadettiği potansiyeli temel alarak bu hareket gücünün kendileri için pozitif olduğuna inanıyor. Unutulmamalıdır ki, Batı Türkiye için birçok seçenekten biri ancak Yunanistan için tek seçenektir.' ifadelerine yer verilen analizde Türkiye'nin elinin güçlü olduğunun altı çizildi.