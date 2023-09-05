TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
TL'nin reel değeri açısından bir gösterge olan TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,80 puan artarak 52,50'ye yükseldi. Ağustos'ta Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,19 puan artışla 81,50'den 85,69'a çıktı.
TCMB'nin açıkladığı verilere göre TL'nin reel değeri açısından bir gösterge olan TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru Ağustos'ta 52,50 olarak kaydedildi.
Temmuz'da bu değer 48,70 seviyesindeydi.
Aralık 2021'de reel efektif Döviz kuru 47,61 ile rekor düşük seviyeyi kaydetmişti.
Ağustos'ta Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,19 puan artışla 81,50'den 85,69'a yükseldi.
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.