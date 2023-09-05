TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi

TCMB'nin açıkladığı verilere göre TL'nin reel değeri açısından bir gösterge olan TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru Ağustos'ta 52,50 olarak kaydedildi.Temmuz'da bu değer 48,70 seviyesindeydi.Ağustos'ta Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,19 puan artışla 81,50'den 85,69'a yükseldi.Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.