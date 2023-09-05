TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi! Yol araç trafiğine kapatıldı

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinde kum yüklü kamyon devrildi, Edirne yönünde trafik durdu.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde seyreden 42 CVR 82 plakalı kum yüklü tır, Seyrantepe mevkisinde devrildi.Kazada tırdan dökülen kumun yola savrulması nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametine giden tarafı trafiğe kapandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen kumun temizlenmesi için çalışma başlattı.