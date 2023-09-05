Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik" ifadesini kullandı.Özel okullar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Yusuf Tekin, velileri sevindirecek bir açıklama yaptı."Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" ifadesini kullandı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu açıklamaları yaptı:Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum. Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin cep telefonu kullanımına kısıtlamalar getirilmesine yönelik de bilgi veren Bakan Yusuf Tekin, "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" açıklamasında bulundu. Öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini vurguladı.Okullarda bağış adı altında alınan kayıt parası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.Yusuf Tekin, eğitim ve öğretimde sınıf tekrarı konusunda da açıklamalarda bulundu. "Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde" ifadelerine yer verdi.Bakan Yusuf Tekin "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir. Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.