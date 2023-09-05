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Galatasaray'a transfer yasağı şoku! Yetkililer devreye girdi

Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Taylan Antalyalı'nın transferinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla davaya verdi.

Ekleme: 5.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 5.09.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'a transfer yasağı şoku! Yetkililer devreye girdiGençlerbirliği kulübü Erzurumspor'un kendilerine 1.6 milyon TL vermemek, Galatasaray'ın da FFP'nin arka kapısından dolanmak için Taylan Antalyalı transferinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla dava açtı. Davanın final duruşması 2 Kasım'da.

SAVCILIĞA ŞİKAYET
Ankara ekibi davasında haklı bulunursa işin peşini bırakmayacak. Taylan Antalyalı'nın transferinde imzaslı olan eski başkan Burak Elmas ile ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra Taylan Antalyalı ve Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i de Cumhuriyet Savcılığına şikayet edecek.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR
Gençlerbirliği ayrıca hem Galatasaray'a hem de Erzurumspor'a tazminat davası açacak. Ayrıca her iki kulübü de Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na şikayet edecek. Ankara ekibinin başvurusu olumlu bulunursa Galatasaray'a transfer yasağı gelmesi ihtimali dahi var.

Galatasaray'a transfer yasağı şoku! Yetkililer devreye girdi
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