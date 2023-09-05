Galatasaray'a transfer yasağı şoku! Yetkililer devreye girdi

Gençlerbirliği kulübü Erzurumspor'un kendilerine 1.6 milyon TL vermemek, Galatasaray'ın da FFP'nin arka kapısından dolanmak için Taylan Antalyalı transferinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla dava açtı. Davanın final duruşması 2 Kasım'da.Ankara ekibi davasında haklı bulunursa işin peşini bırakmayacak. Taylan Antalyalı'nın transferinde imzaslı olan eski başkan Burak Elmas ile ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra Taylan Antalyalı ve Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i de Cumhuriyet Savcılığına şikayet edecek.Gençlerbirliği ayrıca hem Galatasaray'a hem de Erzurumspor'a tazminat davası açacak. Ayrıca her iki kulübü de Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na şikayet edecek. Ankara ekibinin başvurusu olumlu bulunursa Galatasaray'a transfer yasağı gelmesi ihtimali dahi var.