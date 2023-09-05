Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...

ABD'li Cleoptra Mae Denms, estetik ameliyat için soluğu İstanbul Esenyurt'ta aldı. Yağ aldırma ve saç ektirme işlemi sonrası fenalaştı… Yoğun bakımda alındı. Ancak kurtarılamadı. Korkunç ölümle ilgili soruşturma başlatıldı… Olayın yaşandığı klinik ise şoke eden bir savunma yaptı…

ABD'li 46 yaşındaki Cleoptra Mae Denms, yağ aldırma ve saç ektirme işlemleri için İstanbul'a geldi.22 Ağustos'ta Esenyurt'taki merkeze gitti. 26 Ağustos'ta işlemler için kliniğe yatan Cleoprea Mae Denms operasyonun ardından tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.Ancak ameliyattan 2 gün sonra fenalaştı…Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Cleoptra Mae Denms tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Genç kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı ortaya çıktı.Olayın yaşandığı klinik ise iddiaları yalanladı. İddialara cevap vermeyen estetik kliniği, işlemleri kendilerinin yapmadığını açıkladı.