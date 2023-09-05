  • USD: 26,76 - 26,81
  • EURO: 28,76 - 28,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...

ABD'li Cleoptra Mae Denms, estetik ameliyat için soluğu İstanbul Esenyurt'ta aldı. Yağ aldırma ve saç ektirme işlemi sonrası fenalaştı… Yoğun bakımda alındı. Ancak kurtarılamadı. Korkunç ölümle ilgili soruşturma başlatıldı… Olayın yaşandığı klinik ise şoke eden bir savunma yaptı…

Ekleme: 5.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 5.09.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...ABD'li 46 yaşındaki Cleoptra Mae Denms, yağ aldırma ve saç ektirme işlemleri için İstanbul'a geldi.

OPERASYON SONRASI GÖZLEM ALTINA ALINDI...

22 Ağustos'ta Esenyurt'taki merkeze gitti. 26 Ağustos'ta işlemler için kliniğe yatan Cleoprea Mae Denms operasyonun ardından tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.
Ancak ameliyattan 2 gün sonra fenalaştı…

Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Cleoptra Mae Denms tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...

YAĞ ALDIRMA VE SAÇ EKİMİ...

Genç kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı klinik ise iddiaları yalanladı. İddialara cevap vermeyen estetik kliniği, işlemleri kendilerinin yapmadığını açıkladı.

Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
CHP’de Perinaz Mahpeyker Yaman krizi sonrası sıkı önlem: Karar MYK’da alındı!
Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif
CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yetkilerini elinden acilen alın...
Mamak Belediye Başkanı Köse ABB halkın ihtiyacını karşılamıyor diyerek tepki gösterdi: Algıyla çukurlar kapanmıyor
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
İzmir'de yaşlı kadından tesettürlü kadınlara sözlü taciz: 'Gidin kara böcekler'
Ataşehir'de yangın! Ev ve iş yerlerine sıçtadı!
İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi
Osman Gökçek'ten CHP'yi köşeye sıkıştıran sözler!
Muhalefet yine karıştı! CHP'li Özgür Özel'den İYİ Partili Adnan Beker'e yanıt: Kalbini kırarım...
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü
CHP'den şaşırtan hareket: Togg'u övdü 'Hakikaten ülkemize mâl olmuş bir milli değeri olan bir proje bu'
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Alışverişte yeni dönem! Manavdan kasaba, kuaförden doktora her yerde...

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

Hesabına baktığında şok oldu: Hemen bankaya koştu!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! O ilçelerde elektrik kesilecek

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif