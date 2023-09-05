Estetik ameliyat sonrası can verdi! Yağ aldırma ve saç ekimi sırasında...
ABD'li Cleoptra Mae Denms, estetik ameliyat için soluğu İstanbul Esenyurt'ta aldı. Yağ aldırma ve saç ektirme işlemi sonrası fenalaştı… Yoğun bakımda alındı. Ancak kurtarılamadı. Korkunç ölümle ilgili soruşturma başlatıldı… Olayın yaşandığı klinik ise şoke eden bir savunma yaptı…
ABD'li 46 yaşındaki Cleoptra Mae Denms, yağ aldırma ve saç ektirme işlemleri için İstanbul'a geldi.
OPERASYON SONRASI GÖZLEM ALTINA ALINDI...
22 Ağustos'ta Esenyurt'taki merkeze gitti. 26 Ağustos'ta işlemler için kliniğe yatan Cleoprea Mae Denms operasyonun ardından tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.
Ancak ameliyattan 2 gün sonra fenalaştı…
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Cleoptra Mae Denms tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YAĞ ALDIRMA VE SAÇ EKİMİ...
Genç kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı ortaya çıktı.
Olayın yaşandığı klinik ise iddiaları yalanladı. İddialara cevap vermeyen estetik kliniği, işlemleri kendilerinin yapmadığını açıkladı.
OPERASYON SONRASI GÖZLEM ALTINA ALINDI...
22 Ağustos'ta Esenyurt'taki merkeze gitti. 26 Ağustos'ta işlemler için kliniğe yatan Cleoprea Mae Denms operasyonun ardından tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.
Ancak ameliyattan 2 gün sonra fenalaştı…
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Cleoptra Mae Denms tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YAĞ ALDIRMA VE SAÇ EKİMİ...
Genç kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı ortaya çıktı.
Olayın yaşandığı klinik ise iddiaları yalanladı. İddialara cevap vermeyen estetik kliniği, işlemleri kendilerinin yapmadığını açıkladı.