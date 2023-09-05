Bodrum'da can pazarı! Midibüs dere yatağına uçtu

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muğla'da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Milas'tan yola çıkan, araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.Dere yatağına düşen midibüsteki 23 işçi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, ulaşım da alternatif güzergahlardan sağlandı. Midibüs dere yatağından çekiciyle çıkarıldı. Trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.