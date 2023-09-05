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Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Gençlerin heyecanla beklediği vergisiz telefonla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
Ekleme: 5.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 5.09.2023 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
'ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİZ'

Ülkemizin ekonomisinde son dönemde yaşanan hadisileri doğru tespit eden çok az iktisatçıya rastlıyoruz. Türkiye'nin hayrına fikirler ortaya koyan az sayıda aydın görüyoruz. Evine, arabasına, malına hizmetine ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek fahiş fiyatlar isteyerek enfasyon ile mücadelemize zarar verenleri bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

'GALERİCİLERE 221 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ'

Çalışanın ücretlerine yapılan her artış, her ürüne yansıtılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış, anında etiketlere aktarılırken düşüşler görmezden geliniyor. Kurdaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticareti ile ilgil bir düzenleme yaptık. Sahte ilanlar üzerinden fiyatları şişirenleri engellemek adına kimlik doğrulaması zorunluluğu getirdik. Otomotiv bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi.

'MİLLETİN SİZE ATTIĞI BU ŞAMARDAN HALA DERS ALMADINIZ'

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de onların kölesi olarak görenlerin devri çoktan kapanmıştır. Sırf yabancı, başörtülü, çarşaflı diye insanlara laf atmak, hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. İşine geldiği zaman, başörtülüyü yanına al, yakasına kalk parti rozetine tak ama öbür tarafta bu hanımefendilere Marmaray'da otobüslerde hakaret et. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet, yargı önünde hesap vermeye mahkumdur. Bu millet sizin mandacı zihniyetinize de sapkın heveslerinize de sinsi yöntemlerinize de eyvallah etmedi, etmeyecek. Bunu 14 ve 28 Mayıs'ta gördük. Ama milletin size attığı bu şamardan hala ders almadınız.

KERKÜK'TE YAŞANAN GERİLİM

Kerkük'ün demografik yapısı göz önünde bulundurularak bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir.
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Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
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