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Samsun'da sel: Su baskını yaşanan bölgelere müdahale ediliyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yağışın ve selin olumsuz etkilediği bölgelere 1717 personel, 305 iş makinesi, 138 kamyon ve 206 araç ile müdahale edildiğini duyurdu.

Ekleme: 4.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 4.09.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da sel: Su baskını yaşanan bölgelere müdahale ediliyorSamsun'u dün sel vurdu.

Şehrin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı.

Samsun'un doğu ve merkez ilçelerini etkileyen, sel ve su baskınlarına yol açan yağışların ardından AFAD İl Müdürlüğünde Vali Orhan Tavlı başkanlığında durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

1717 personelle müdahale ediliyor

Tavlı, AFAD'ın Samsun için verdiği 'turuncu' kod uyarısı üzerine çalışmalara başlandığını belirterek, 'Samsun Valiliği AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde sahalara yeterli sayıda ekip ve araç görevlendirmesi yapıldı. Yağışın ve selin olumsuz etkilediği bölgelere 1717 personel, 305 iş makinesi, 138 kamyon ve 206 araç ile müdahale ediliyor.' diye konuştu.

'Teyakkuz halinde olacağız'

Yağışın ilk anından itibaren AFAD İl Müdürlüğünde teyakkuza geçildiğini vurgulayan Tavlı, '112 Acil Çağrı Merkezi'ne intikal eden afet ihbarları geciktirilmeksizin Türkiye Afet Müdahale Planı grubuna bildirildi. İhbarlara yönelik Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ, ilçe belediyeleri ve kurumlara ait iş makineleri ve itfaiye ile birlikte olumsuz vakalara karşı derhal müdahale edildi.' dedi.

Vali Tavlı, yoğun yağışın neden olduğu sel ve su baskınında herhangi bir can kaybının olmadığını dile getirerek, 'Vatandaşlarımızın yağışın devam etme durumuna karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına dikkatli olmalarını ve teyakkuz halinde olmalarını diliyorum. Tüm Samsunlu hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde buna karşı kamu kurum ve kuruluşları olarak teyakkuz halinde olacağız.' ifadesini kullandı.

Toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcıları Hasan Öztürk ve İbrahim Civelek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı ve kurum müdürleri katıldı.
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