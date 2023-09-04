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Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Denizli'de İsmet Kocakaya, 39 yaşındaki oğlunu evlendirmek istedi. Yabancı uyruklu gelinine nikah kıydı, düğün için gün bile belirledi. Ancak yabancı uyruklu gelin iddiaya göre terlik almaya çıktıktan sonra evi terk etti! 7 bin dolar dolandırılan İsmet Kocakaya, isyan etti: Şebeke kurmuşlar!

Ekleme: 4.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 4.09.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!
Denizli Çivril'de yaşayan İsmet Kocakaya (65), 39 yaşındaki oğlunu evlendirmek istedi. Oğluna evlenmek için kız bakan İsmet Kocakaya, bir tanıdığı aracılığı ile Burdur'da bulunan bir çiftin evlenmek isteyen kişileri Özbekistan uyruklu bayanlar ile tanıştırdığını öğrendi. Burdur'a giden ve aile tanışan İsmet Kocakaya, oğlunun evlenmek istediğini belirterek bir gelin adayı aradığını söyledi.

Özbekistan uyruklu kadınla evlilik konusunda anlaşan İsmet Kocakaya, kendisini gelin adayı ile tanıştıran çifte istedikleri 2 bin doları verdi. Bin dolar da uçak bileti alan Kocakaya, ilk gelin adayının gelmesi bekledi.

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Gelinin gelmesi gecikince Burdur'daki çift ile tekrar iletişime geçen İsmet Kacakaya o gelin adayının hasta olduğunu ve acil ameliyata girdiğini öğrendi.

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Kocakaya'ya yeni bir gelin adayı gösteren çift, İsmet Kocakaya'yı yeni gelin aday ile telefonda görüştürerek 2 bin dolar daha istedi. Yeni gelin için de 2 bin dolar veren İsmet Kocakaya, gelininin Özbekistan'dan gelebilmesi için bazı borçlarının ödenmesi gerektiğini söylemesi üzerine bir miktar daha para gönderdi.

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Tüm pürüzlerin ortadan kalkması ile Türkiye ye gelmeye hazırlanan gelin adına bin dolara uçak bileti alan Kocakaya, Burdur'a gelen yeni gelini Gulnoza Musakhonovna (36) ile oğlunu Burdur'un Yeşilova ilçesinde nikah gerçekleşti.

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Oğluna takı alışverişi ve düğün yapmayı hayal eden baba İsmet Kocakaya, önceki gün gelen haberle şoka girdi. Gelini Musakhonovna'nın terlik alma bahanesiyle evden kaçtığı öğrenildi. Dolandırıldığını anlayan İsmet Kocakaya hemen savcılığa gitti. 'Beni kandırdılar, şebeke olmuşlar. Bana bir gelin adayı buldular, para aldılar, sonra gelmiyor dediler. Yeni aday buldular ve onun için de para istediler. Oğlumun mutlu olması yuva kurması için ikinci aday içinde para verdim. Sonra uçak bileti aldırdılar, kıyafet aldırdılar. Toplamda 7 bin dolar para harcadım' dedi.

'DÜĞÜN İÇİN KREDİ ÇEKTİM'
Oğlunu evlendirmek için tüm birikimini harcadığını belirten Kocakaya, 'Elimde avucumda ne varsa harcadım. Oğlum yuva kursun diye kredi çektim, toplamda 200 bin liraya yakın para harcadım. Bilet aldırdılar, yurtdışına çıkamıyor borçları var diyerek para istediler onu ödedim.

Gelin buraya gelince nikah yapmadan görüşmenize ve bir araya gelmeniz uygun değil dediler, Burdur Yeşilova'da nikah yaptık. Denizli'ye döndük oğlum ve gelinimi evlerine yerleştirerek Çivril'e döndüm. Hafta içi altın ve takı alacaktık. Pazartesi gün oğlum işe gidince gelin oğlumun telefonunu da alarak evden çıkmış gitmiş. Telefonu aradık açmadı. Uzun bir süre sonra ulaştık eve geri dönmeyeceğini söyledi bir daha da iletişim kuramadık' dedi.

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

'BOŞANMASI İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Aracılık yapan aileyi aradığında ulaşamadıklarını ve insanların duygularını kullanarak dolandıranların cezasız kalmasını istemediğini belirten İsmet Kocakaya, 'Beni gelin olacak bayan ile tanıştıran ve para alan Burdur'daki aileyi aradım. Onlar önce gelinin terlik almak için çıktığını ve geri geleceğini söyledi ancak akşam olmasına rağmen gelen dönen olmayınca savcılığa giderek şikayetçi oldum.

Beni oğlumun mürüvveti ile kandırdılar. Ölmeden oğlumu evlendirmek istedim duygularımı ve zaaflarımı kullanarak benden para aldılar, bilet aldırdılar, kıyafet aldırdılar. Benim gibi kimlerin canını yaktılar bilmiyorum. Oğlum şimdi evli ve ortada eşi yok. Giden para önemli değil, giden gitti. Oğlumun bu kadından ayrılmasını istiyorum ve boşanması için elimden gelen ne varsa yapacağım. Geçen hafta evlendirmek için uğraştığım oğlumu şimdi boşamak için çalışıyorum' dedi.


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