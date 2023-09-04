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Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…

CHP'de şimdi de danışmanlık krizi çıktı… Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ve Genel Başkan'a hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı! 'Zavallı, hain ve kanı bozuk' sözleri üzerine parti bir kez daha karıştı. CHP yandaşı gazeteciler, "Bilseydim atamazdım" savunması yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı… CHP'li gazeteci İsmail Saymaz, çok sert çıktı: Kılıçdaroğlu'na hareket eden Tanju Özcan'a ihraç, Atatürk'e hakaret eden Mahpeyker'e oda!

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…
Ekleme: 4.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 4.09.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta tarihi seçimleri geride bıraktı… Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir türlü kriz ve kaos aşılamadı… Seçimlerdeki yenilginin ardından 'değişim' kavgasının yaşandığı partide bu kez de 'danışman' krizi yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atadı.

ATATÜRK'E HAKARETLER YAĞDIRMIŞ!

Ancak Perinaz Mahpeyker Yaman'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından 'Zavallı, hain ve kanı bozuk' diyen Perinaz Mahpeyker'in danışman olması hem partiyi hem de seçmeni kızdırdı…

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…

GÖREVDEN ALINDIĞI SÖYLENDİ AMA...

Gelen tepkiler üzerine Mahpeyker'in görevden alındığı açıklandı. Partide bir kez daha kazan kaynarken Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. Yine herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. 'Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım' sözleri, herkesi şoka uğrattı.

CHP'Lİ GAZETECİLERDEN SERT ELEŞTİRİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlık kararı, CHP'ye destek veren gazetecileri bile kızdırdı. CHP'ye verdiği destekle bilinen İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ile CHP'ye eleştiri yağdırdı.

SAYMAZ'DAN 'SKANDAL' DEĞERLENDİRMESİ

'Bir partinin 100 yılda yaşayacağı skandalları CHP 4 ayda gördü' diyen İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki gizli protokolün ifşa olmasından DEVA, Saadet ve Gelecek Partilerine verilen 39 milletvekiline kadar alınan pek çok kararı hata olarak yorumladı. Yaşanan danışmanlık krizini de 'skandal' olarak yorumlayan İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında danışmanlık krizinin perde arkasını yazdı.

'Umumi tuvalete bile eleman alınsa sosyal medyasına göz gezdirilir, değil mi? CHP'ye danışman atanırken bakılmıyor. Twitter'da Atatürk'e 'Maymun' diye hakaret etmeye getiren, Kılıçdaroğlu'na 'Kanı bozuk' diyen, Fetullahçıları ve tarikatları öven Yaman, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından evinde ziyaret ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile düğüne katılıyor. Kılıçdaroğlu'na danışman yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…

DAHA GENİŞ ODA SÖZÜ DE ALMIŞ!

4 Haziran'da tüm danışmanların görevinin sona erdirildiğini ancak Perinaz Mahpeyker'e siz görevinize devam edebilirsiniz sözü verildiğini ve oda tahsis edildiğini iddia eden İsmail Saymaz, 'Perinaz Mahpeyker'e CHP'nin 3. Katında oda tahsis ediliyor. Yaman, mobilyaları beğenmediği için odayı kendi parasıyla döşetiyor. Hatta 6 ay sonra daha geniş odaya geçeceği söyleniyor. Kapıya adını yazdırmak istediği gün skandal patlıyor… Odada hala Yaman'ın mobilyaları var…' vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesine, ancak Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker'e danışmanlık verilmesine eleştiri yağdırdı.

Parti karışırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da İsmail Saymaz'a konuştu ve danışmanlık krizinin perde arkasını anlattı. Birlikte düğüne gittikleri ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker'e oda tahsis edilmesi hakkında konuşan Kuşoğlu, 'Ona bakacağız... Genel başkanımız İstanbul'da... Gelsin konuşacağız' ifadesini kullandı.
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