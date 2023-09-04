  • USD: 26,74 - 26,78
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve İsrail arasındaki doğalgaz ihracatı konusunda ilgili bakanlar arasında yapılan görüşmeye işaret edilerek, Türkiye üzerinden gaz transferinin gündemde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa’ya ulaşmasıdır" şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.

Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler
Ekleme: 4.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 4.09.2023 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler
Türkiye ve İsrail, enerji alanında görüşmelerini yoğunlaştırdı.

İki ülke, bu alanda ortaklığı güçlendirme ve yeni tedarik rotaları geliştirmenin yollarını arıyor.

Türkiye-İsrail hattında enerji trafiği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile yaptığı görüşmede konuyu ele aldı.

ABD merkezli Bloomberg, iki ülkenin gaz ihracatını görüştüğünü, bu noktada Avrupa'nın ön planda olduğunu yazdı.

Erdoğan'ın sözlerini hatırlattılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail gazıyla ilgili 'En sağlıklı proje, doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasıdır.' şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

İhracat fırsatlarını keşfetmeye çalışıyorlar
Türkiye ve İsrail'in, Akdeniz sahasından çıkan gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç edilmesine yönelik fırsatları keşfetmeye çalıştığı belirtildi.

Ekonomik bağları geliştirmeye çalışan tarafların, Ağustos 2022'de diplomatik ilişkileri yeniden kurduğu anımsatıldı.

Görüşme verimli geçti
Öte yandan İsrail basınından The Times of Israel gazetesi, Bakanlar Bayraktar ve Katz arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Görüşmenin verimli geçtiği, Katz'ın, Bayraktar'ı İsrail'e davet ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye üzerinden transfer önerisi
İsrail doğalgazının Akdeniz'den çıkarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzını değerlendiren Erdoğan, şunları söylemişti:

Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa'ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz'den Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla.

Ama Türkiye'den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında kârlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa'ya bu işin naklinde belli bir oran imkanımız olacak.

Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor
Türkiye'nin doğalgaz ticareti merkezi olma hedefine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Mevcut doğalgaz hatlarına ek olarak, İsrail ve Doğu Akdeniz bölgesindeki doğalgaz projeleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye, Doğu Akdeniz gazının aktarımında bölge için ilk sırada yer alıyor.
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: 'Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
İki il arasındaki uçuşlar başlıyor! Bakan tarih verdi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Özcan’dan Yavaş’a sert tepki: TEKNOFEST’e neden gelmedin?
Muharrem İnce seçim döneminde yaşadığı kaset komplosunu anlattı
Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler
Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!
Evinden cephanelik çıkmıştı! DHKP-C bombacısı CHP'den aday oldu
Kabine yarın toplanıyor: Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia: Partiden gitmiyor çünkü...
Atatürk'ün hediyesi arazi 67 yıldır davalık! Türkiye'nin en uzun hukuk mücadelesi
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…
İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz
AFAD açıkladı! İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakımsız araçlar adeta ölüm saçıyor: Alev alev yanan İETT otobüsü küle döndü
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması! Üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz
'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif