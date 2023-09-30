İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu

Adana'da jandarma ekipleri Adana'nın Ceyhan ilçe Belediyesinin İyi partili meclis üyesi Fatih Gider'e (49) ait tarlada yaptığı aramada esrar elde edilen 746 kök hint keneviri ele geçirdi. Meclis üyesi ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 kişiye adli kontrol şartı uygulandı.Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Mayıs'ta Ceyhan ilçesi Kıvrıklı mahallesinde İyi parti meclis üyesine ait tarlada hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarını aldı.Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama izninin ardından ekipler harekete geçti. Meclis üyesi Fatih Gider'e ait tarlaya yapılan operasyonda boyları 35-40 cm aralığında değişen 746 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Kenevirler jandarma ekipleri tarafından söküldükten sonra yakılarak imha edildi. Ekipler Fatih Gider ile birlikte H.G. (24) ve D.K.'yi (66) gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.