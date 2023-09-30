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İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu

Adana'da jandarma ekipleri Adana’nın Ceyhan ilçe Belediyesinin İyi partili meclis üyesi Fatih Gider’e (49) ait tarlada yaptığı aramada esrar elde edilen 746 kök hint keneviri ele geçirdi. Meclis üyesi ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 kişi gözaltına alındı.

İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu
Ekleme: 30.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu
Adana'da jandarma ekipleri Adana'nın Ceyhan ilçe Belediyesinin İyi partili meclis üyesi Fatih Gider'e (49) ait tarlada yaptığı aramada esrar elde edilen 746 kök hint keneviri ele geçirdi. Meclis üyesi ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 kişiye adli kontrol şartı uygulandı.

İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Mayıs'ta Ceyhan ilçesi Kıvrıklı mahallesinde İyi parti meclis üyesine ait tarlada hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarını aldı.

İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama izninin ardından ekipler harekete geçti. Meclis üyesi Fatih Gider'e ait tarlaya yapılan operasyonda boyları 35-40 cm aralığında değişen 746 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu

Kenevirler jandarma ekipleri tarafından söküldükten sonra yakılarak imha edildi. Ekipler Fatih Gider ile birlikte H.G. (24) ve D.K.'yi (66) gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu
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