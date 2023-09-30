Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yaralıların olay yerinden sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirilirken olay yerinden ilk görüntüler geldi.Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.Amasya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;30.09.2023 günü saat 06:45 sıralarında Merzifon İlçemiz Çayırözü Köyü mevkiinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.Kazada ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımızın olay yerinden sağlık kuruluşlarımıza sevki sağlanmış olup tedavileri devam etmektedir.Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur