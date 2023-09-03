FETÖ'ye İstanbul'da operasyon! 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.Burada savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.