  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'ye İstanbul'da operasyon! 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ mensuplarının kaldığı "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ekleme: 3.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 3.09.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye İstanbul'da operasyon! 9 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
CHP yalanladı Mahpeyper belgeledi! Danışmanlık oyunu Kılıçdaroğlu'nun elinde patladı
İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 milyon insan konforu yaşayacak!
Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor
CHP'li Fethiye Belediyesi, rant için oyun parkına göz dikti! Skandal karar büyük tepki çekti
İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz
Denizli'de 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni
Teröristlerin korkulu rüyası 'ATAK' milli silahına kavuşuyor: Tarih verildi
Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Denizli'deki otobüs kazasında kan donduran detaylar! Vücudu parçalananların kimlik tespiti...
Bakan Uraloğlu açıkladı: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! '7 milyon insan konforu yaşayacak'
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...
Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı: Erken uyarı sistemi ile tam koruma! Beyaz reform geliyor
İstanbul’da kilit operasyon: DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi
Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Adana’da 12 kesilmiş eşek bulundu! Mide bulandıran görüntüler!

Adana’da 12 kesilmiş eşek bulundu! Mide bulandıran görüntüler!

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı