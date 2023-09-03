Adana’da 12 kesilmiş eşek bulundu! Mide bulandıran görüntüler!

Adana'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir depoda kaçak at ve eşek kesildiğine dair ihbar alındı. Adrese baskın yapan ekipler korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Adana'da Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı.Adana'da Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı.Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi.Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi.Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.