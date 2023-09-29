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Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nu su bastı. İstasyonun giriş kısımlarına biriken su, merdivenlerden içeri doğru aktı.

Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
Ekleme: 29.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
İstanbul'da kavurucu geçen yaz sezonu yerini yağışlı havaya bıraktı.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, etkisini bir süre daha devam ettirecek.

Hal böyleyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro hatlarında yaşanan krizler iki katına çıktı.

Pendik'te metroyu su bastı

Her gün bir problemle gündeme gelen metroları bu kez de su bastı.

Kuvvetli yağış, Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nun girişinde de su birikintisi oluşturdu.

Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı

Vatandaşların girişine kapatıldı

Biriken sular istasyon merdivenlerinden içeri doğru aktı. Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı.
Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
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