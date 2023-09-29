Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı

İstanbul'da kavurucu geçen yaz sezonu yerini yağışlı havaya bıraktı.Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, etkisini bir süre daha devam ettirecek.Hal böyleyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro hatlarında yaşanan krizler iki katına çıktı.Her gün bir problemle gündeme gelen metroları bu kez de su bastı.Kuvvetli yağış, Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nun girişinde de su birikintisi oluşturdu.Biriken sular istasyon merdivenlerinden içeri doğru aktı. Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı.