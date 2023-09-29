Dışişleri'nden sert tepki! İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı: "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz"
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi.
İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.
İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ:
Dışişleri Bakanlığı: 'Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz