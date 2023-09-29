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Başkan Erdoğan İzmir'de TEKNOFEST daveti: Vizyonu ve başarıyı yerinde görün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor. İstanbul TEKNOFEST'in 2 milyon 247 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdığını belirten Başkan Erdoğan, " İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösteriyor. Bir fırsat oluşturup Çiğli Havaüssüne gelip bu gayreti, vizyonu ve başarıyı mutlaka yerinde görün." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan İzmir'de TEKNOFEST daveti: Vizyonu ve başarıyı yerinde görün
Ekleme: 29.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan İzmir'de TEKNOFEST daveti: Vizyonu ve başarıyı yerinde görün
Başkan Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'İSTANBUL TEKNOFEST KENDİ REKORUNU KIRDI'

'Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'te bunlardan biri. Şu muhteşem atmosferden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizin yararlanmasını istiyoruz. 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 2 milyon 247 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırmıştır.

Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı.

TEKNOFEST Ankara'da 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan İzmir'deyiz.

'VİZYONU VE BAŞARIYI YERİNDE GÖRÜN'

İzmirli kardeşlerime bu güzel programa ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösteriyor.

Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin, cumhuriyetimizin 100. yılına laik bir etkinlik olacağına inanıyorum. Gelin bunu tecrübe etme fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlarınızla organzie olun. Çocuklarınızın ellerinden tutun. İmkanı olmayana gerekirse yardım edin destek olun. Bir fırsat oluşturup Çiğli Havaüssüne gelip bu gayreti, vizyonu ve başarıyı mutlaka yerinde görün.

Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü irade var. TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz.'
Başkan Erdoğan izmir'de TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor
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