Balayı sonu oldu! 11 günlük gelinin acı ölümü

16 Eylül tarihinde Sakarya'da dünya evine giren Gürkan ve Seda çiftini balayı yolunda geçirdikleri trafik kazası ayırdı. Çiçeği burnunda çiftten geriye düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Seda Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan, genç çiftin 16 Eylül tarihinde Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine girdikleri öğrenildi. Planladıkları balayı tatili için yola çıkan çiçeği burnundaki çiftten geriye, düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.Hayatını kaybeden Seda Aslan, Hendek Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.