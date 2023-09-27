WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak 'Kanallar' özelliği üzerinde çalışmalara devam ediyor.Daha önce WhatsApp'ın Android 2.23.10.14 beta sürümünde ortaya çıkan 'Kanallar' özelliği, şimdi ise birçok ülkede kullanıma sunuldu.Kanallar özelliği 150 ülkede daha erişime açıldı. Türkiye'de de bazı kullanıcılar, bu özelliğin geldiğini rapor ediyor. Artık dileyen her kullanıcı, kendi kanalını oluşturabiliyor.Şirket, bu özelliği insanların bilgi almak için farklı STK'ları, tıbbi araştırma kurumlarını, doğruluk kontrol organlarını ve yerel yetkilileri takip etmelerini sağlamak için başlattı.Lansman sırasında WhatsApp, bu özelliği yıl sonuna kadar herkesin kullanımına sunmayı planladığını söyledi.Kanallar, yöneticilerin kanalın bir parçası olan kişilere metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü konuşmalar olarak dikkat çekiyor.Kanal yöneticisinin profil fotoğrafları ve iletişim bilgileri takipçiler tarafından görülemeyecek. Benzer şekilde, takipçilerin telefon numaraları da gizli olacak.WhatsApp, daha geniş çaplı kullanıma sunmanın yanı sıra, özelliğe birkaç yeni geliştirmenin geleceğini de duyurdu.Bunlar arasında, kanalları ülkelere göre filtrelemenize olanak tanıyan ve aynı zamanda yeni, en aktif ve popüler kanalları sıralamanızı sağlayan gelişmiş bir filtreleme yer alıyor.Öncelikle WhatsApp'ı son sürümüne güncelleyin.Ardından uygulamaya girin ve üst kısımdan 'Güncellemeler' sekmesine dokunun.Kanallar kısmının yanındaki '+' simgesine dokunun ve 'Kanal oluştur' seçeneğine girin.Ardından kanal bilgilerinizi girin ve 'Kanal oluştur' seçeneğine dokunun.