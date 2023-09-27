  • USD: 27,21 - 27,26
  • EURO: 28,82 - 28,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp, ilk olarak Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunduğu Kanallar özelliğini 150 ülkede daha erişime açıyor. Türkiye'deki kullanıcılar, artık kendi kanallarını oluşturabiliyor.

Ekleme: 27.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak 'Kanallar' özelliği üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Daha önce WhatsApp'ın Android 2.23.10.14 beta sürümünde ortaya çıkan 'Kanallar' özelliği, şimdi ise birçok ülkede kullanıma sunuldu.

Türkiye'ye de geldi

Kanallar özelliği 150 ülkede daha erişime açıldı. Türkiye'de de bazı kullanıcılar, bu özelliğin geldiğini rapor ediyor. Artık dileyen her kullanıcı, kendi kanalını oluşturabiliyor.

Şirket, bu özelliği insanların bilgi almak için farklı STK'ları, tıbbi araştırma kurumlarını, doğruluk kontrol organlarını ve yerel yetkilileri takip etmelerini sağlamak için başlattı.

Lansman sırasında WhatsApp, bu özelliği yıl sonuna kadar herkesin kullanımına sunmayı planladığını söyledi.

Kanallar, yöneticilerin kanalın bir parçası olan kişilere metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü konuşmalar olarak dikkat çekiyor.

Kanal yöneticisinin profil fotoğrafları ve iletişim bilgileri takipçiler tarafından görülemeyecek. Benzer şekilde, takipçilerin telefon numaraları da gizli olacak.

Yeni özellikler yolda

WhatsApp, daha geniş çaplı kullanıma sunmanın yanı sıra, özelliğe birkaç yeni geliştirmenin geleceğini de duyurdu.

Bunlar arasında, kanalları ülkelere göre filtrelemenize olanak tanıyan ve aynı zamanda yeni, en aktif ve popüler kanalları sıralamanızı sağlayan gelişmiş bir filtreleme yer alıyor.

WhatsApp kanal açma

Öncelikle WhatsApp'ı son sürümüne güncelleyin.

Ardından uygulamaya girin ve üst kısımdan 'Güncellemeler' sekmesine dokunun.

Kanallar kısmının yanındaki '+' simgesine dokunun ve 'Kanal oluştur' seçeneğine girin.

Ardından kanal bilgilerinizi girin ve 'Kanal oluştur' seçeneğine dokunun.
Bakan Yerlikaya o tarihi işaret etti! Düzensiz göçle mücadele kritik adım: 4 ilde daha başlıyor
MEB ortak sınav kararını duyurdu: 2 aşamada yapılacak
CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı! Değişimcilerin kalesinde Kılıçdaroğlu'na destek kararı...
Azerbaycan'dan flaş açıklama: Antiterör operasyonunda 192 askerimiz şehit oldu
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel partiyi eleştirdi! 'Sağa kaydı, düzelteceğiz...'
Başkan Erdoğan'dan 81 il için önemli karar! AK Parti'de yerel seçim maratonu başlıyor
Türkiye ekonomisi için bir güzel haber daha: Büyüme tahminlerini yükseltti
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
TEKNOFEST sonrası müjde: TB3 ilk uçuşunu yapacak
Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu: Doğru yoldayız, güven geri geldi
Trump'ın yıllardır dolandırıcılık yaptığına karar verildi
Muharrem İnce'ye kaset kumpasından Cevheri Güven çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı
İYİ Parti'den CHP'ye İmamoğlu ve Yavaş resti: Desteklemeye mecbur ve mahkum muyuz?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AİHM’in verdiği usulsüz FETÖ kararına sert tepki
Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp
İstanbulluları çileden çıkaran metro çalışması! İBB 4 yıldır tamamlayamadı
Gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği müjdesi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı
Fransız basınında Türkiye Yüzyılı endişesi: ‘Erdoğan’ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?’
Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak! Kabine toplanıyor: Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi, kentsel dönüşüm yasası...
Ambargo TV çalışanı tek tek itiraf etti! Talimatları Ümit Özdağ'dan alıyorum
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

WhatsApp duyurdu: Kanal oluşturma özelliği herkese açıldı

Benzine indirim tabelaya yansıdı

Benzine indirim tabelaya yansıdı

Ormanda gezerken buldu: Gören satın almak istiyor

Ormanda gezerken buldu: Gören satın almak istiyor

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor