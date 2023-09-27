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Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Erzurum polisi tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma (T.C.K Madde 314) suçundan emniyet ve askeri mahrem yapılanması ile sivil yapılanmaya yönelik yapılan operasyonlarda 2'si kamuda aktif öğretmen olmak üzere 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler 22/09/2023 günü Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece M.G. ve E.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, F.Ş. ve S.İ.A. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştır.'
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