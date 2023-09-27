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CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel partiyi eleştirdi! 'Sağa kaydı, düzelteceğiz...'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına geçen CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, son açıklamasında partiye yönelik eleştirilerde bulundu. Özel, CHP’nin sağa kaydığını vurgulayarak ‘düzelteceğiz’ dedi.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel partiyi eleştirdi! 'Sağa kaydı, düzelteceğiz...'
Ekleme: 27.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel partiyi eleştirdi! 'Sağa kaydı, düzelteceğiz...'
Türkiye iki seçim arası büyük bir hareketlilik yaşıyor.

4 ayın geride kaldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından şimdi de yerel seçim hazırlığı başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde 13. seçim hezimetini yaşayan CHP'nin gündeminde hem seçim hem de değişim rüzgarları yer alıyor.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun karşısında

Henüz seçim sonuçları sindirilmeden parti içinde dengeler bozuldu.

Büyük vaatlerle aday olan Kılıçdaroğlu'nun parti içinde istifası isteniyor. Bu nedenle yıllarca birlikte yol yürüdüğü isimler şimdilerde karşısında yer alıyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde genel başkanlığa aday oldu.

Kurultay için geri sayım

Büyük bir hareketliliğin yaşandığı partide gözler 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan kurultaya çevrildi.

Bu süreçte siyasiler verdikleri demeçlerde gerilimi adeta yükseltiyor.

Partiyi eleştirdi

Son olarak Özel, Birgün'ün sorularını yanıtladı. Partiye yönelik eleştirilerde de bulundu.

Burada kendisine, "‘Partinin sağa kaydığı eleştirilerine katılıyor musunuz? Örneğin helalleşme söylemine nasıl baktınız?" sorusu yöneltildi.

"Helalleşmenin samimiyeti sorgulandı"

Özel, soruya şöyle yanıt verdi:

Genel Başkan, grup toplantısında söylediğinde bunu öğrendim. Ortaklaşılmadığı için sahipsiz kaldı. Bir tarafa Roboski’yi koyup, bir tarafa başını örttüğü için öğrencilerin eğitim hakkının elinden alınmasını koyup, örtünme özgürlüğü kadar örtünmeme özgürlüğünün de öne çıkarılması, hayat biçimine müdahale edilmesine karşı olunduğunun söylenmesi ve tam özgürlükçü bir çizgiden yaklaşıp Türkiye’nin geçmişteki tüm travmalarıyla helalleşecek cesaretteyiz, denilmesi gerekirdi. “Kürtlerin, Aleviler’in yaşadığı travmalar da buna dahildir, 80 darbesi sonrası sağcıların yaşadığı işkenceler de buna dahildir” diyerek ortaklaşılmadığı için bu işin bir ayağı topalladı, samimiyeti sorgulandı.

"CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz"

Sonuçta Genel Başkan’ın da yalnız kaldığı görüşüne katılıyorum, çünkü ortaklaşmadan yola çıktı. Örneğin, mutfak videolarının çok samimi, çok inandırıcı tarafı var. Ama bir taraftan da hazır olmadığımız birçok hamleyi mutfak videolarından öğrendik biz de. Evet, CHP sağa kaydı ama biz düzelteceğiz.
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