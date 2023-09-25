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Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün seçkin birlikleri ATAK helikopterleri, İHA ve J-SİHA'ların desteğiyle Şirnak ve Diyarbakır’da düzenledikleri operasyonlarda; “Terörden Arananlar Kırmızı Kategori'de” aranma kaydı bulunan sözde Botan Sorumlusu ve aynı zamanda Gabar Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat Reis Gültüran adlı teröristi sağ olarak ele geçirirken “Terörden Arananlar Listesi Gri Kategori'de” aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan Habib Karakoç etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Ekleme: 25.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımı ile icra edilen Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Kırmızı Kategori'de' aranma kaydı bulunan Sözde Botan Sorumlusu ve aynı zamanda Gabar Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat Reis Gültüran adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalandı.

Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında, 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu; Diyarbakır'ın Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla 'Terörden Arananlar Listesi Gri Kategori'de' aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan Habib Karakoç etkisiz hale getirildi. Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı belirlendi.

'ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadıkları için güvenlik güçlerinin alınlarından öptüğü mesajını paylaştı.

Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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Kırmızı kategoride aranan terörist sağ ele geçirildi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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