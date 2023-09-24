Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, değişimcileri hedef aldı: Yok öyle yağma

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın karış karşıya geldiği kongre, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.İl kongresine, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Gamze Taşçıer, Aylin Yaman, Murat Emir, Okan Konuralp, Tekin Bingöl, milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Hasan Balta, Özgür Erdem İncesu ve birçok eski milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.Yapılan oylama sonucunda Ümit Erkol 340, Sercan Çığgın ise 241 oy aldı. Böylelikle kongreden Genel Merkez ekibi zaferle çıkmış oldu.Kongrede konuşan Ümit Erkol, CHP içindeki değişim hareketine destek verenlere yüklendi. Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler.' diyen Erkol, 'Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz.' ifadelerini kullandı.'Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma.' diyerek sözlerini sürdüren Erkol şunları kaydetti:'Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok.'CHP'de uzun dönem vekillik yapan isimleri de eleştiren Erkol, 'İnsan bırakmayı bilmeli vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP'den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek.' şeklinde konuştu.