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Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'de uyuşturucu madde imal ve ticaret yapılan eve düzenlenen operasyonda ateş atılması sonucu şehit düşen 3 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 21.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınan şehit için ilk tören görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı'nda yapıldı. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Fatma, babası Remzi, eşi Meltem ve çocukları Ülkem Asilay, Hasan Tuğra ve Muhammed Mustafa Bozkurt törende gözyaşı döktü. Daha sonra şehidin cenazesi Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü. Yeşilköy Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasından sonra şehidin naaşı Yeşilköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kum Yığını mezarlığında defnedildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda yaralanan Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal'ın hastanede tedavileri devam ediyor. Düzenlenen operasyonda yakalanan Şüpheli Adil D.'nin sorgusu sürüyor. Yaralıları hastanede ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 'Uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunlar bitine kadar mücadelemiz devam edecek' dedi.
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