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MSB: Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, Azerbaycan'ın askeri operasyonuna ilişkin "Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız." ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, aynı zamanda MSB kaynakları, Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu da belirtti.

Ekleme: 21.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, Azerbaycan'ın askeri operasyonuna ilişkin "Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız." ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, aynı zamanda MSB kaynakları, Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu da belirtti.

MSB tarafından yapılan bilgilendirmede şu bilgilere yer verildi:

"Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 01 Ocak’tan itibaren 1271’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 614’e ulaşmıştır.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 5’i FETÖ mensubu olmak üzere 10’u terör örgütü üyesidir. 4 bin 968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Azerbaycan'ın askeri operasyonu) Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız. Askeri eğitim iş birliği, ordunun modernizasyonu faaliyetlerine uzun süredir devam ediyoruz. Azerbaycan ve Türk ordusunun aynı standartlara kavuşmasına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi.
Türkiye’nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu belirtti."
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