Samsung O Telefonu Tanıttı!

Samsung, yaklaşan Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları için özel olarak tasarladığı Galaxy Z Flip 7 Olimpiyat Sürümü‘nü resmi olarak duyurdu. Dünya Çapında Olimpiyat ve Paralimpik Ortağı olan şirket, bu özel akıllı telefonu yaklaşık 90 ülkeden 3.800 sporcuya dağıtarak, onların hem olimpiyat köyündeki deneyimlerini zenginleştirmeyi hem de bu unutulmaz anları en iyi şekilde belgelemelerine olanak tanımayı hedefliyor. Bu hamle, Samsung'un spor ve teknolojiyi bir araya getirme konusundaki uzun soluklu taahhüdünün en son örneği olarak dikkat çekiyor.Bu özel sürüm, standart modelden estetik detaylarıyla ayrılıyor. Galaxy Z Flip 7 Olimpiyat Sürümü, 2026 Kış Oyunları'nın ruhunu yansıtan benzersiz bir tasarıma sahip. Cihazın arka camı, ev sahibi ülkenin “İtalyan gök mavisi” olarak adlandırılan imza rengiyle kaplanmış. Bu renk, hem Samsung'un marka kimliğini yansıtıyor hem de oyunların düzenlendiği coğrafyaya bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Ayrıca, sporcuların podyum başarısı arayışını simgeleyen özel bir altın metal çerçeve ile bu şık tasarım tamamlanıyor. Bu iki rengin birleşimi, cihaza hem zarif hem de anlamlı bir görünüm kazandırıyor.Bununla birlikte, telefonun kutu içeriği de özel olarak hazırlanmış. Paketin içinde, üzerinde altın defne yaprağı motifiyle çevrelenmiş mavi dairesel bir mıknatıs bulunan özel bir şeffaf kılıf yer alıyor. Yazılım tarafında ise cihaz, buz pateni bıçaklarının buz yüzeyiyle etkileşiminden ilham alan özel duvar kağıtları ve temalarla kişiselleştirilmiş bir arayüze sahip. Bu sayede sporcular, cihazı her açtıklarında Kış Olimpiyatları'nın atmosferini hissedebiliyorlar.Donanım özellikleri açısından ise Olimpiyat Sürümü, standart Galaxy Z Flip 7 modeliyle aynı teknik kapasiteye sahip. Kompakt ve katlanabilir tasarım, yeni kenardan kenara FlexWindow dış ekran ile birleşerek kullanıcılara geniş bir kullanım alanı sunuyor. Kamera sistemi ise 50MP Geniş ve 12MP Ultra Geniş lenslerden oluşarak sporcuların her anı yüksek kalitede yakalamasına imkan tanıyor.Samsung, bu özel sürümü sporcuların oyunlar sırasındaki lojistik ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmiş Galaxy AI özellikleriyle donattı. Bu yapay zeka araçları, sporcuların hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı. Öne çıkan özellikler şunlardır:Tercüman (Interpreter): Cihaz üzerinde çalışan ve gerçek zamanlı çeviri sağlayan bu araç, herhangi bir ağ bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede sporcular, dağlık alanlar gibi internet erişiminin kısıtlı olabileceği yerlerde bile farklı dillerdeki kişilerle kolayca iletişim kurabiliyor.Now Brief: Hatırlatıcıları, takvim etkinliklerini ve fitness özetlerini bir araya getiren günlük bir güncelleme özelliği. Sporcuların yoğun programlarını takip etmelerine yardımcı oluyor.Fotoğraf Asistanı (Photo Assist): Nesne manipülasyonu ve arka plan düzenlemeleri gibi işlemlere olanak tanıyan yapay zeka destekli görüntü düzenleme araçları. Bu özellik sayesinde sporcular, çektikleri fotoğrafları profesyonel bir dokunuşla mükemmelleştirebiliyor.Çift Kayıt (Dual Recording): Bu sürüme özel bir kamera modu olan Çift Kayıt, hem ön hem de arka kameraları aynı anda kullanarak sporcunun tepkilerini ve çevresini tek bir videoda birleştiriyor. Bu, özellikle antrenman ve yarış anlarının kaydedilmesi için ideal bir özellik.Olimpiyat Sürümü cihazı, “Victory Selfie” (Zafer Selfiesi) programında merkezi bir rol oynayacak. Milano Cortina 2026 ile Kış Olimpiyatları'nda ilk kez uygulanacak olan bu program, madalya kazanan sporcuların doğrudan podyumdan fotoğraf çekmelerine olanak tanıyor. Daha da önemlisi, bu girişim ilk defa takım sporu müsabakalarını da kapsayacak şekilde genişletildi.Buna ek olarak Samsung, “Victory Profile” (Zafer Profili) adlı yeni bir projeyi de tanıttı. Bu proje kapsamında, belirli Ulusal Olimpiyat Komitelerinden sporcuların portreleri Galaxy S25 Ultra kullanılarak çekilecek ve onların oyun alanı dışındaki kişisel hikayeleri vurgulanacak.Galaxy Z Flip 7 Olimpiyat Sürümü, sporcuların olimpiyat köylerindeki günlük lojistik ihtiyaçlarını desteklemek için bir dizi temel hizmetle önceden yüklenmiş olarak geliyor:Bağlantı: Ücretsiz 100 GB'lık bir 5G eSIM kartı, sporcuların sürekli olarak internete bağlı kalmasını sağlıyor.Galaxy Sporcu Kartı (Galaxy Athlete Card): Sporcuların profillerini paylaşmaları ve diğer sporcularla bağlantı kurmaları için dijital bir platform.Samsung Wallet: Coca-Cola Ücretsiz İçecek Anahtarı gibi köydeki olanaklar için dijital geçiş kartlarını içeriyor.Athlete365: “Now Brief” özelliğiyle entegre çalışan bu uygulama, yarışma haberleri ve ruh sağlığı desteği gibi önemli bilgiler sunuyor.Galaxy Z Flip 7 Olimpiyat Sürümü'nün dağıtımının 30 Ocak‘ta başlaması planlanıyor. Cihazlar, altı farklı ev sahibi şehirde bulunan Olimpiyat Köyleri'ndeki sporculara teslim edilecek. Samsung ayrıca, sporculara teknik destek, veri aktarımı yardımı ve cihaz aktivasyon hizmetleri sunmak için tesis içinde “Açık İstasyonlar” (Open Stations) kuracak. Bu istasyonlar, sporcuların yeni cihazlarına sorunsuz bir geçiş yapmalarını sağlayacak.