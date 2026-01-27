iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s Güncelleme Aldı!

Apple, teknoloji dünyasını şaşırtan bir hamleyle, yıllardır güncel işletim sistemi desteği almayan eski iPhone ve iPad modelleri için kritik bir iOS 12.5.8 güncellemesi yayınladı. Bu beklenmedik yazılım paketi, yeni bir özellik getirmese de milyonlarca kullanıcının cihazlarını sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam etmesini sağlayacak hayati bir sertifika yenilemesi içeriyor. Bu hamle, Apple'ın eski ürünlerine olan uzun vadeli desteğini ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.Modern işletim sistemlerine yükseltilemeyen cihazlar için yayınlanan bu güncelleme, ilk bakışta küçük bir bakım paketi gibi görünebilir. Ancak, içeriği oldukça kritik bir amaca hizmet ediyor. Apple'ın resmi sürüm notlarına göre, bu güncelleme temel olarak iMessage, FaceTime ve cihaz aktivasyonu gibi özelliklerin sorunsuz çalışması için gereken bir sertifikayı uzatıyor. Bu sertifikanın süresi Ocak 2027'de dolacaktı ve yenilenmemesi durumunda, bu temel iletişim servisleri eski cihazlarda kullanılamaz hale gelecekti.Bu nedenle, iOS 12.5.8 güncellemesi aslında bir ‘hayat öpücüğü' niteliği taşıyor. Apple, bu güncellemeyle milyonlarca kullanıcının sevdikleriyle iletişim kurmaya devam edebilmesini ve cihazlarını ilk kez kurarken herhangi bir aktivasyon sorunu yaşamamasını garanti altına alıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde veya ikinci el pazarında hala yaygın olarak kullanılan bu modeller için bu destek, cihazların işlevselliğini doğrudan etkiliyor.Apple'ın bu önemli güncellemeyi sunduğu cihazlar, bir zamanlar teknoloji dünyasına damga vurmuş ikonik modellerden oluşuyor. Eğer siz veya bir yakınınız hala bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, güncellemeyi en kısa sürede yüklemeniz tavsiye edilir. İşte iOS 12.5.8 ve iPadOS 12.5.8 güncellemelerini alan cihazların tam listesi:iPhone 5s: Touch ID parmak izi okuyucusunu tanıtan devrimci model.iPhone 6: Daha büyük ekran tasarımıyla iPhone serisinde yeni bir dönem başlatan model.iPhone 6 Plus: Apple'ın ilk ‘phablet' denemesi olarak büyük ekranlı telefon pazarında yerini alan model.iPad Air: İnceltilmiş ve hafifletilmiş tasarımıyla tablet dünyasında standartları yeniden belirleyen ilk nesil iPad Air.iPad mini 2: Retina ekranı küçük boyuta taşıyarak büyük beğeni toplayan model.iPad mini 3: Touch ID özelliğini mini serisine getiren model.iPod touch (6. nesil): Müzik ve uygulama deneyimini bir arada sunan son nesil iPod touch modellerinden biri.Bu cihazların ortak noktası, Apple'ın A7 ve A8 işlemcilerini kullanmaları ve iOS 13 güncellemesini alamamış olmalarıdır. Apple'ın bu kadar eski donanımlar için hala destek sunması, markanın ürün yaşam döngüsü konusundaki felsefesini de ortaya koymaktadır.Güncellemeyi yüklemek oldukça basit bir işlemdir. Cihazınızın Wi-Fi ağına bağlı ve şarjının yeterli olduğundan emin olduktan sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:Cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın.Genel menüsüne dokunun.Yazılım Güncelleme seçeneğine gidin.Cihazınız güncellemeyi kontrol edecek ve iOS 12.5.8'i bulacaktır.İndir ve Yükle seçeneğine dokunarak işlemi başlatın.Sertifikaların son kullanma tarihine henüz uzun bir süre olsa da, Apple'ın bu güncellemeyi şimdiden yayınlaması, olası sorunların önüne geçmek ve kullanıcıların hazırlıksız yakalanmasını engellemek içindir. Ayrıca, bu tür güncellemeler bazen küçük hata düzeltmeleri de içerebildiğinden, cihazınızın kararlılığı için yüklemeniz faydalı olacaktır.