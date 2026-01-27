İşbirliği Deniz Gücü Dengelerini Değiştirecek! İsrail'i Endişelendiren Denizcilik İttifakı

  • USD: 43,32 - 43,39
İsrail basınına göre, Türkiye ile Katar arasında imzalanan milyar dolarlık denizcilik ve savunma anlaşmaları, iki ülke arasındaki iş birliğini klasik silah ticaretinin ötesine taşıyarak stratejik bir ittifaka dönüştürdü. İstif sınıfı fırkateyn alımı, insansız ve otonom deniz sistemlerinin ortak üretimi ve ileri teknolojik entegrasyonu kapsayan bu hamle, Basra Körfezi ve Orta Doğu'da deniz gücü dengelerini değiştirebilecek yeni bir güvenlik ekseni oluştururken, İsrail'de ciddi güvenlik endişelerine yol açtı.

Ekleme: 27.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:44 / Editör: Fehmi Öztürk
İsrail merkezli Kikar HaShabbat gazetesi, Ankara ile Doha arasında imzalanan milyar dolarlık savunma ve denizcilik anlaşmalarının, yalnızca askeri bir iş birliği değil, bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek yeni bir jeopolitik eksenin habercisi olduğu vurgulandı.

DENİZ GÜCÜNDE STRATEJİK YAKINLAŞMA

Kikar HaShabbat'a göre, Türkiye ile Katar arasında hız kazanan denizcilik iş birliği, siyasi yakınlaşmanın ötesine geçerek endüstriyel ve teknolojik entegrasyon boyutuna ulaştı. Doha'da düzenlenen DIMDEX Deniz Savunma Fuarı'nda açıklanan anlaşmalar, iki ülkenin güvenlik alanında derin bir ortaklığa yöneldiğini ortaya koydu.

MİLYAR DOLARLIK FIRKATEYN ANLAŞMASI

İsrail merkezli gazetede yer alan bilgilere göre, ana anlaşma Türk tersane konsorsiyumu TAIS tarafından üretilecek iki adet İSTİF sınıfı fırkateyni kapsıyor. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki bu anlaşma, Katar'ın Türk savunma sanayisine duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirildi.

Habere göre, bu gemiler Katar'a yalnızca savunma kapasitesi değil, aynı zamanda bölgede ciddi bir caydırıcılık gücü kazandıracak.

OTONOM VE İNSANSIZ DENİZ SİSTEMLERİ VURGUSU

Büyük platformların yanı sıra, iş birliği ileri teknoloji alanlarına da uzanıyor. Türk şirketi STM ile Katar arasında insansız deniz araçlarının ortak geliştirilmesi ve yerel üretimi için mutabakat zaptı imzalandı.

Haberde bu adım, Körfez'de otonom deniz sistemleri için gizli üretim hatlarının kurulabileceği yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüldü.

SİLAH ANLAŞMASININ ÖTESİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

STM'nin yanı sıra Aselsan başta olmak üzere beş büyük Türk şirketiyle yapılan anlaşmalar, ilişkinin basit bir alıcı-satıcı modelinden çıktığını gösteriyor. Ar-Ge, sistem entegrasyonu ve üçüncü ülkelere ortak ihracat hedefleri içeren bu yapı, geniş ölçekli bir stratejik ortaklık olarak tanımlandı. Haberde, bu ittifakın Orta Doğu'da yeni bir endüstriyel-güvenlik ekseni oluşturduğuna vurgu yapıldı.

İSRAİL'DE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İsrail merkezli Kikar HaShabbat'a göre, Türkiye ve Katar'ın askeri kapasitelerini artırması İsrail güvenlik çevrelerinde ciddi kaygılara yol açtı. Gazze'nin geleceği, Hamas'a yönelik algılar ve bölgesel güç projeksiyonu bağlamında bu ittifakın İsrail'in hareket alanını daraltabileceği değerlendirildi.

BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİNDE YENİ DÖNEM

Haberde, Türkiye'nin denizaltı projeleri ve ileri seviye gemi inşa programlarıyla askeri üretimde küresel aktör olma hedefi vurgulanarak, bu eğilimin yalnızca Türkiye-Katar hattını değil, tüm bölgeyi etkileyen daha geniş bir deniz silahlanması sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.

DENİZ İTTİFAKININ YARINI

İsrail gazetesine göre Doha'da imzalanan anlaşmalar, Türkiye-Katar ilişkilerinde uzun vadeli bir güvenlik ve teknoloji ekseninin kurulduğunu gösterdi.

Ayrıca bu yeni denizcilik ittifakının Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi.