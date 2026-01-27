Katil Netanyahu'nun O Hareketi Dikkat Çekti!

  • USD: 43,32 - 43,39
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kullandığı telefonun kamerasının bantla kapatıldığı görüldü

Ekleme: 27.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:42 / Editör: Erhan Şimşek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de binlerce masumun öldürülmesine neden oldu.

Dünyada sevilmeyen ve istenmeyen Netanyahu, kendisini korumak için farklı yöntemlere başvuruyor.

KAMERASINI BANTLADI

Binyamin Netanyahu'nun kullandığı telefonun kamerasının bantla kapatıldığı görüldü.

'CASUSLUK' GÜNDEMİNDE

Kamera bantlama hamlesinin hassas alanlarda casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için bir güvenlik önlemi olarak yapıldığı gündeme geldi.

SIĞINAK DETAYI

Netanyahu'nun son zamanlarda 'can güvenliğiyle' ilgili sıkıntılar yaşadığı, çeşitli önlemler aldığı hatta zaman zaman sığınığa da indiği biliniyor.