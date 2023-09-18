Gaziantep'te vicdanları sarsan görüntü: Araca bağlayıp sürükledi!

Gaziantep'te hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi...

Vicdanları yaralayan olay, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın arkasında ip ile bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören yoldaki diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.