2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Eylül hava durumu tahminleri açılandı. Son hava durumu tahminlerine göre 4 ile sağanak yağış uyarısı geldi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 18 Eylül hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 6°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 7°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık