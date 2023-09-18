2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 16°C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 16°C, 26°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 15°C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 20°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY 20°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 23°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 13°C, 26°CAz bulutlu ve açıkKONYA 14°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 6°C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 8°C, 25°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 6°C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP 18°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 10°C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN 16°C, 26°CParçalı yer yer çok bulutluTOKAT 11°C, 25°CParçalı bulutluTRABZON 20°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS 7°C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN 9°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık