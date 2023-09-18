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2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Eylül hava durumu tahminleri açılandı. Son hava durumu tahminlerine göre 4 ile sağanak yağış uyarısı geldi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 18 Eylül hava durumu tahminleri.

Ekleme: 18.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
2 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 6°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 7°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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