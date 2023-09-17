  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlık: 8 gözaltı

Diyarbakır'da özel bir vana düzeneği ile petrol boru hattından hırsızlık yapan 8 kişi gözaltına alınırken, hırsızlık mühendislerin basınç farkını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Ekleme: 17.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da hırsızlığa boyut atlatan ahlaksızlar petrol boru hattına dadandı.

Diyarbakır’da boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti.

Bunun üzerine yapılan araştırmada bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

8 kişi gözaltına alındı

Tespit edilen 8 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda fiber tankların içerisine konulmuş yüklü miktarda ham petrol, çok sayıda silah ve para ele geçirildi. Suç örgütünün lideri Ö.A.’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü.

Şüphelilerin fiber tankları ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede ve ev ile iş yerlerine ait alanlarda oluşturdukları depolama alanında sakladığı belirlendi.

İşlemleri devam ediyor

Şüphelilerin arıttıkları ham petrolü daha sonra sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, petrol hırsızlığına yönelik daha önce yapılan çalışmada, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İBB personeli dehşeti! Belediye aracıyla vatandaşı ezdi: 5 parmağını kaybetti
İzmir'de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü
İyi Parti'yi blöf yapmakla suçlayan Fatih Portakal, partililerin hedefi haline geldi
ABD'ye giden Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! 'Aydın' olarak niteledi, selam gönderdi
Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
İstanbul Kapalıçarşı'da yangın
2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…
Başkan Erdoğan'ın AB resti dünya basınında: Bürüksel'i açık açık uyardı...
Bakan Koca: 1,8 milyon kişi evlilik öncesi SMA taramasından geçti
Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak
Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
MSB açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de krizler devam ediyor! İzmir İl Kongresi'nde yumruklar konuştu: O anlar kameralara böyle yansıdı
Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!
Türkiye’nin enerji adımları dünya gündeminde! Yunan gazeteden çarpıcı sözler: Bu adımla resmen simge olacaklar!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika mülakat açıklaması! Yeni öğretmen atamaları böyle olacak
LGBT lobisinin Belçika skandalı: İlkokul çocuklarına bunları izletecekler! Aileler ayaklandı…
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

İzmir'de tehlikeli görüntü: Her yeri istila ettiler dokunan hastaneye koştu

Hepsi topraktan çıktı: Türkiye'nin yeni çekim merkezi olacak

Hepsi topraktan çıktı: Türkiye'nin yeni çekim merkezi olacak

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak