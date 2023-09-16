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İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın

İstanbul'da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında çıkan yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın
Ekleme: 16.09.2023 - 22:52 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın
Alınan bilgiye göre İstanbul'da Kapalıçarşı'nın, Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın
İstanbul Kapalıçarşı'da yangın
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