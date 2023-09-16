Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Gutierres bu konua çok net bir tavır ortaya koydu. Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim.ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Düşünce kuruluşlarıyla istişarelerimiz olacak.14 ve 28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinde olumlu karşılandığını görüyoruz. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 120 milyar doları geçmiş bulunuyor.Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. OVP'ye uluslararası yatırımcılar büyük güven duyuyor.4'lü olarak toplantı yapalım önerisinde bulunduk.Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bzie verilen sözler tutulmuyor.Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz.'