Skandalın böylesi! LGBT terörü ilkokula kadar indi: 6 yaşındaki çocuklar için hazırlanan o kitap…

LGBT terörü çocukları hedefi haline getirdi. Etki alanı artırarak özellikle Batılı ülkelerde kirli bir propaganda ağı yürüten LGBT lobisi propagandasını ilkokul çocuklarına kadar indirdi. ABD'de dijital platformları propaganda aracı olarak kullanıyor.Henüz 6 yaşındaki çocuklara okutulan kitaplardaki detaylar LGBT dayatmasının ilkokula kadar yayıldığını gözler önüne serdi. LGBT içerikli kitapların aileler tarafından fark edilmesi ise oldukça uzun sürdü. Nedeni ise okula ait uygulamanın sadece okul saatlerinde açık olması…Epoc Times'ın haberine göre, LGBT dayatmasının Williamson County devlet okullarında kullanılmasına karşı mücadele eden Tennessee'li bir anne ve Parents' Choice Tennessee adlı aktivist grubun kurucusu olan Trisha Lucente, Epic adlı bir eğitim platformunda çocuklara heteroseksüel olmayan ilişkilerin öğretildiğini ortaya çıkardı.Skandalın 5. sınıfa giden bir çocuğun olayı annesine anlatmasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.Epic okul hesaplarının yalnızca okul saatlerinde açık olduğu bir milyondan fazla öğrenci ve öğretmenin de kayıtlı olduğu ifade edildi.Ancak bu platformda bulunan bazı kitapların anaokulu öğrencileri kadar küçük öğrencilere karşı cins olarak tanımlama fikrini teşvik ettiği öğrenildi.Buna benzer bir olay Almanya'da da görülmüştü.Liseden ilkokula kadar inen kirli lobinin, artık kreş çocuklarını hedef almaya başladığı öğrenilmişti. Alman basınında yer alan haberler, LGBT lobisinin yeni planını açığa çıkarmıştı. Almanya'nın Kerpen kasabasında bir kreşte, 'ilk cinsel deneyim' adı altında 4-5 yaşındaki çocukların kendi kendine kalarak kullanacakları sözde 'oyun odaları' açılmaya başlandığı duyurulmuştu.Welt gazetesinin haberine göre bu sözde oyun odaları, küçük çocukların yalnızca kendi kendilerini 'keşfetmeleri' amacını da içermiyor. Odaya giren çocuklar, aynı cins ile de 'keşif oyunları' oynayabilecek.Söz konusu kreşin bu odaları 'çocuklara çocuk cinselliğinin denenmesi için hür alanlar tanınması' için kurduğu belirtilirken eyalet yönetiminin de bu LBGT odalarını desteklediği öğrenildi. Josefine Paul liderliğindeki eyaletin çocuk bakanlığı gelen tepkiler üzerine 'Çocukların cinsel davranışlarının önlenemeyeceğini ve bu konuda hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığı söyleyerek kreşlere engel olmayacağını' belirtti.Bir başka skandalsa Rheinberg kasabasında yaşandı. Anaokulları, 'doktor oyunları' oynanması için özel odalar açmaya başladı. Ülke genelinde birçok eyalette LGBT faaliyetlerinin okullara dayatılmasının normal görülmesi yaygınlaşırken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde eğitimcilere dağıtılan 'Kreşte LGBT!' başlıklı bilgilendirme kağıtlarında, kadın ve erkek rollerinin net olduğu kitapların kullanımından uzak durulması tavsiye ediliyor. Söz konusu bilgilendirme kağıtlarında 'Çocuk sahibi olmanın şartı doğuştan kadın olmak değil, bunu erkekler de yapabilir' ifadeleri yer alıyor.