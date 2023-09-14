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Beyaz Gazete
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Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Ekleme: 14.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 sayılı İl Kanunu uyarınca Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ormaniçi köyü kırsalı, 750 rakımlı tepe, 602 rakımlı tepe, Dicle Nehri kuzeyi, Ormaniçi köyü yolunun doğu kırsalının, 15-29 Eylül'de 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Bölgelere ait koordinatların Valilik internet sitesinde paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
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