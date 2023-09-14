Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 37 yıldır çalışan ve Özel Kalem Müdürü olan Şükran Kütükçü geçtiğimiz haftalarda, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan bazı isimleri Kılıçdaroğlu'un TBMM'deki makam odasında ağırlamıştı.Parti içerisindeki muhalif isimlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle gündeme gelen Kütükçü, bu fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Kütükçü bu kez Kılıçdaroğlu'na yeni bir darbe vurdu. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kütükçü Ankara delegelerini arayarak CHP Ankara İl Başkan Adayı olan Serkan Çığgın için oy istediği ortaya çıktı.Kütükçü delegelere, 'Kemal bey adına arıyorum' diyerek destek talebinde bulunurken, Çığgın'ın ise tüm delegelere hediye gönderdiği ortaya çıktı.Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan bazı isimleri Kılıçdaroğlu'un TBMM'deki makam odasında ağırlamıştı.Parti içerisindeki muhalif isimlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kütükçü, bu fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Aralarında CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif ismin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yaptığı ortaya çıkmıştı.Parti kaynakları belediye başkanlığı seçimi öncesi Kütükçü'nün muhaliflere güçlü bir figür olduğunu kanatlanmak için bu görüşmelere ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığını belirtmişti.Öte yandan Kütükçü'nün parti içindeki muhalefetle hareket ettiği öne sürülen Aylin Kotil'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götürdüğü ortaya çıkmıştı.