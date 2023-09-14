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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık çalışma arkadaşı ve Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün Ankara delegelerini arayarak CHP Ankara İl Başkan Adayı Sercan Çığgın için oy istediği parti kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...
Ekleme: 14.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 37 yıldır çalışan ve Özel Kalem Müdürü olan Şükran Kütükçü geçtiğimiz haftalarda, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan bazı isimleri Kılıçdaroğlu'un TBMM'deki makam odasında ağırlamıştı.

Parti içerisindeki muhalif isimlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle gündeme gelen Kütükçü, bu fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

KILIÇDAROĞLU'NA YENİ DARBE!

Kütükçü bu kez Kılıçdaroğlu'na yeni bir darbe vurdu. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kütükçü Ankara delegelerini arayarak CHP Ankara İl Başkan Adayı olan Serkan Çığgın için oy istediği ortaya çıktı.

Kütükçü delegelere, 'Kemal bey adına arıyorum' diyerek destek talebinde bulunurken, Çığgın'ın ise tüm delegelere hediye gönderdiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN ODASINDA AĞIRLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü, Ekrem İmamoğlu'na yakın olan bazı isimleri Kılıçdaroğlu'un TBMM'deki makam odasında ağırlamıştı.

Parti içerisindeki muhalif isimlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kütükçü, bu fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

Aralarında CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif ismin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

Parti kaynakları belediye başkanlığı seçimi öncesi Kütükçü'nün muhaliflere güçlü bir figür olduğunu kanatlanmak için bu görüşmelere ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...

Öte yandan Kütükçü'nün parti içindeki muhalefetle hareket ettiği öne sürülen Aylin Kotil'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götürdüğü ortaya çıkmıştı.


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