Fas deprem felaketini yaşadı! Bilanço ağırlaşıyor

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta deprem felaketi yaşandı.6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.Fas İçişleri Bakanlığı, El Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı sayısını güncelledi.Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946’ya yükseldiğini, bu kişilerin 2 bin 944’ünün defin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.Ayrıca yaralı sayısı da 5 bin 674 olarak açıklandı.Öte yandan, İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürüyor.