CHP’de sürpriz aday: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yeğeni Prof. Dr. Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu’na rakip olacak

Eski CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Örsan K. Öymen, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden sonra, CHP'nin 2023 kongre ve kurultay sürecinden önce, “CHP'de devrim Türkiye'de devrim” mottosuyla CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'ni kurmuştu...Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında çektiği videoda, “CHP'de cuma günü bir aday daha çıkacak. CHP geleneğinden gelen, aynı aileden başkalarının da genel başkanlık yaptığı, kamuoyunun da saygısına mazhar olması çok muhtemel, saygın, önemli bir isim” demişti. Altaylı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı son paylaşımında da, “CHP'de yeni ve gerçek bir değişim için başlatılan bir hareket var ve adayları olarak Prof. Örsan Öymen'i belirlediler” ifadesini kullandı.Gazeteci Özlem Gürses “Son dakika! CHP'de 2. genel başkan adayı Örsan Öymen de yola çıkıyor… Yarın 1 değil, 2 aday olacak genel merkezde” dedi. Gürses, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin içinde yer alan şu isimlere dikkati çekti:“CHP üyesi Ahmet Fethi Oral, 19. dönem SHP, 20., 22., 23. dönem CHP Milletvekili ve Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, CHP üyesi Ali Aydemir, CHP üyesi Aydın Keleşoğlu, CHP üyesi Ayhan Tuğsuz, CHP üyesi Prof. Dr. Bengi Başer, CHP üyesi Cezmi Doğaner, CHP üyesi Devrim Ercan, 24. dönem CHP Milletvekili Dilek Akagün, 24. dönem CHP Milletvekili Doğan Şafak, CHP üyesi Ekrem Demir, CHP üyesi Ergun Fersoy, CHP eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan, CHP eski Parti Meclisi üyesi Hüsniye Kaya, CHP üyesi Işık Özkefeli, 23. ve 24. dönem CHP Milletvekili İsa Gök, CHP üyesi İsmail Yetkin Özden, 22. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, CHP üyesi Metin Gazioğlu, CHP üyesi Mustafa Metin, CHP üyesi Muzaffer Koç, CHP üyesi Naci Günday, 23. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, 23. ve 24. dönem CHP Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, CHP üyesi Recep Bakırtaş, 24. dönem CHP Milletvekili ve CHP eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP üyesi Prof. Dr. Tamer Koldaş, CHP üyesi Emekli Amiral Türker Ertürk, 19., 20. ve 21. dönem DSP Milletvekili ve CHP üyesi Uluç Gürkan, CHP üyesi Utkan Güneş‘in de aralarında bulunduğu binlerce CHP üyesi bu hareketin içinde yer almaktadır.”Söz konusu kuruluşun internet sayfasında, “CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, kadro gücünü, örgütten ve tabandan almayı, CHP'deki oligarşik kadro yapılanmasını yıkmayı, temel hedef haline getirmiştir” notu yer alıyor.