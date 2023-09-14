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Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir örgüt mensubunun daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olduğunu ve annesiyle buluştuğunu duyurdu.

Ekleme: 14.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştuİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu belirtti.

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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