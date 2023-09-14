AK Parti'den yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşı zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma yapılması talimatını verdi. Toplu sözleşme sürecinin sonuçlanması sonrası 2 Bakanlık emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.Emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için 'Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.' dedi.Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Meclis'in önemli gündem maddelerinden bir tanesi de emeklilik sistemi ve emekli zammı ile ilgili yapılacak düzenleme olacak.AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na emekliye zam düzenlemesi için bir talimat verdiğini hatırlatan Güler, 'Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.' dedi.Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, şunları söyledi:'Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.'Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacakları yasal düzenlemelerden birinin depremle ilgili çalışmalar olacağını söyleyen Güler, İstanbul'un 39 ilçesindeki 962 mahallede zemin etüdü çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Yasal düzenleme açısından çok hızlı ve nitelikli bir çalışmanın ortaya konulabilmesi için bakanlığımızın bürokrasisi çalışıyor. Görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız da onlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyorlar. Meclisin açılmasıyla beraber gündeme gelecek. Muhalefetle de paylaşmak suretiyle ve belki de Meclisimizin ilk çalışması bu kanun kapsamında olacaktır' diye konuştu.