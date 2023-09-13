İstanbul'da suya zam yapıldı!

İstanbul'da zamlar arka arkaya geliyor...CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce ücretsiz su vaadinde bulunmuştu.Ancak İmamoğlu'nun zam girişimleri devam ediyor.Yüzde 25 zam yapıldıİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti.İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.İmamoğlu yönetiminde suya gelen zamlarGelen zammın ardından Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında attığı tweeti bir kez daha akıllara getirdi.İmamoğlu, "İstanbul'a temiz ve ucuz su sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.