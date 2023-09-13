İstanbul'da suya zam yapıldı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul'da zamlar arka arkaya geliyor...
CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce ücretsiz su vaadinde bulunmuştu.
Ancak İmamoğlu'nun zam girişimleri devam ediyor.
Yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti.
İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.
İmamoğlu yönetiminde suya gelen zamlar
2019 Kasım yüzde 20,
2020 Temmuz yüzde 12,
2020 Kasım yüzde 6,
2021 Eylül yüzde 15,
2021 Aralık yüzde 17,
2022 Nisan yüzde 29,
2022 Eylül yüzde 40,
2023 Haziran yüzde 13.
2023 Eylül yüzde 25.
Ekrem İmamoğlu ucuz su tweeti
"Temiz ve ucuz su..."
Gelen zammın ardından Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında attığı tweeti bir kez daha akıllara getirdi.
İmamoğlu, "İstanbul'a temiz ve ucuz su sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.