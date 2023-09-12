Sel felaketi bu kez ABD’yi vurdu: Acil durum ilan ettiler

Libya’daki korkunç sel felaketinin yankıları sürerken aşırı yağışlar birçok ülkede su baskınları ve sele neden olmaya devam ediyor. Son olarak ABD’nin Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde yaşanan seller ardından acil durum uyarısında bulunuldu.

ABD'nin kuzeydoğusundaki Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerindeki şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde sellere neden olurken, Massachusetts'teki Leominster kentinde acil durum ilan edildi. Leominster Belediye Başkanı Dean Mazzarella, yaptığı sosyal medya paylaşımında, kent sakinlerini, bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle 'mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları' konusunda uyardı.Kentteki North Nashua Nehri çevresinde ikamet edenlerin, Barrett Park Pond Barajı'nın taşma ihtimaline karşı bölgeyi 'acilen tahliye etmeleri' istendi. Şiddetli yağışlar nedeniyle Leominster kentinin yanı sıra Rhode Island eyaletinin başkenti Providence'in de büyük kısmı su altında kalırken, ev ve araçlarında mahsur kalan birçok kişinin kurtarıldığı aktarıldı.Yetkililer, yağışlardan etkilenenlerin kurulan iki sığınağa yerleştirildiğini, bölgedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.Massachusetts Eyalet Valisi Maura Healey, kurtarma botları ve arama kurtarma ekiplerinin Leominster'da hazır beklediğini belirtti.Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.