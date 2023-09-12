Muğla ve Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde 33, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında ise 34 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölge Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.