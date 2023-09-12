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Beyaz Gazete
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İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’

İsrail basınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir haber yer aldı. Daha önce Başkan Erdoğan'ın uluslararası arenada kilit role sahip olduğunu dile getiren Haaretz, bu kez de Erdoğan'ın İsrail'e ders verdiğini belirtti.

İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’
Ekleme: 12.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetine yön verdiğini daha önceki haberlerinde dile getiren İsrailli Haaretz'den çarpıcı bir analiz daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e ders verdiğini yazan gazete, Başkan Erdoğan'ın çizgiyi kendisinin çizdiği ve bu sınırı kimsenin geçmesine izin vermediğini belirtti.

İsrailli gazete 'Erdoğan İsrail'e Liberalizm Dersi Veriyor' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Zvi Bar'el imzalı analizde, İsrail'in insan haklarını önemsemediği itiraf edilirken Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ise İsrail'e ders niteliğinde olduğu belirtildi.

İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’

Daha önce Erdoğan'ın dünya siyasetinde oynadığı role dikkat çeken İsrailli Haaretz gazetesi bu sefer 'Erdoğan İsrail'e Liberalizm Dersi Veriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Analizde insan haklarını önemsemeyen İsrail hükümeti eleştirilirken 'Erdoğan çizgiyi kendisi çekiyor ve buna izin vermiyor' denildi.

Başkan Erdoğan'ın aşırı milliyetçili ve faşizm ile tavizsiz milliyetçilik arasındaki sınırın nerede olduğunu çok iyi bildiğinin yazıldığı analizde Erdoğan'ın bu çizgiyi bizzat kendisinin çizdiği ve kimsenin bu sınırı geçmesine izin vermediği belirtildi.

Türkiye'nin Suriyeli mültecileri ülkelerinde güvenli bölgelere göndermek için attığı adımlara ve briket evlere de dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin AB insan hakları mahkemesi üyesi olduğu ve buradan çıkan kararlara da uyduğu hatırlatıldı.

İsrail'den farklı olarak Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapılarını açtığını hatırlatan yazar, Türkiye'nin pek çok mülteciyi Suriye'ye geri gönderdiğini ancak budan önce onlar için Suriye'de evler inşa ettiğini yazdı.
İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’

'İsrail'de ise 'Uluslararası hukuk devletin düşmanı olarak görülüyor' denildi. İsrail'in Batı dünyasından hızla uzaklaştığı da dile getirilen haberde, 'İsrail ve Avrupa'nın değerleri artık aynı değil ve İsrail'in siyasi kültürü Batı galaksisinden hızla kopuyor' denildi. Bu durumun Türkiye İsrail ilişkilerini de etkileyebileceği belirtilen haberde 'Hatta yakında faşizme ve onun bayraktarlarına karşı konuşmaktan korkmayan Türk rol modelini bile kaybedebilir.' İfadeleri kullanıldı.

İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’

Zvi Bar'el daha önce de 'Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir' başlıklı bir analiz kaleme almıştı.

Analizde; 'Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi de içerecek olan Türkiye ziyaretini ertelemeseydi, gıpta edilecek bir liderle karşılaşacaktı.' denilmişti.

İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’

Türkiye'nin dış politikasının mercek altına alındığı haberde, 'Netanyahu'nun aksine, Erdoğan'ın dış politikasını Moskova ile Washington ve Ukrayna ile Rusya arasında yönlendirebilir' ifadesine yer verildi ve Türkiye için 'ABD'nin en son dostu oldu' ifadeleri yer almıştı.

İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’

ANCAK HAYAL EDEBİLİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 'ABD, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri götürme konusunda Türkiye'ye güveniyor. Türkiye'nin hâlihazırda oynadığı rolü, bunu yeniden rayına oturtmada liderlik rolünü oynamasını bekliyoruz' sözlerinin hatırlatıldığı analizde 'Altı ay önce Netanyahu, Washington'dan böyle bir mesajı ancak hayal edebilirdi.' denilmişti.

Türkiye'nin Ukrayna tahılının taşınması için yapılan anlaşmada oynadığı role dikkat çekilen haberde, 'Tahıl anlaşması, Erdoğan'ın geçen yılki en önemli başarılarından biriydi.' ifadeleri kullanılmıştı.


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